2019-11-14T10:09:16+03:00
Происшествия

В Омской области ревнивец, вернувшийся с вахты, до смерти забил жену

До него дошли слухи о неверности супруги
Станислав МУХИН
Поделиться:
Следственный комитет завел уголовное дело.Следственный комитет завел уголовное дело.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Трагедия разыгралась в Омской области. Семейная ссора в р.п. Любинский закончилась убийством. А все началось с того, что 41-летний омич вернулся домой с вахты. От соседей до него дошли слухи, что жена проводила время с другими. Сибиряк пришел в ярость. Семейная ссора закончилась смертью женщины.

- По версии следствия, 10 ноября вернувшийся с вахты мужчина на почве ревности избил свою 39-летнюю сожительницу. Она скончалась через два дня от причиненных ей телесных повреждений, - рассказали подробности в следственном комитете по Омской области.

На сельчанина завели уголовное дело. Он задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске на видео сняли, как сгорела машина
Отморозка из Омска, проломившего голову младенцу, поймали
«Карма настигла через год»: Омич, оставивший умирать сбитого им пса, разбился на авто
В мэрии признали, что в Омске плохо чистят тротуары от льда
Стал известен размер взятки, за которую задержали высокопоставленного омского следователя
В Омске из банкомата похитили 1 миллион
В Чкаловском поселке омичи остались без тепла из-за прорыва трубы
Омичи могут устроиться программистами с высокой зарплатой
Соцсети: В Омске теплые остановки облюбовали пьяные и бездомные
Особенности порядка предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН
В небе над Омском засняли редкое природное явление
В Омске закрыли опасный завод канифоли, травивший жителей
Омичка, разбила стекла авто своему бывшему, который заблокировал ее в телефоне
В Омске погиб 8-летний ребенок, провалившийся под лед
На видео попало задержание сутенеров, принуждавших омичек к проституции
В Омске из-за аварии на газопроводе эвакуировали жителей
Омскую фирму микрозаймов оштрафовали за кредиты под космические 365%
Дед Мороз поздравит омичей с наступающим Новым годом без снега
Омичей предостерегли выходить на лед водоемов
В омском «Шаге» начался новый набор