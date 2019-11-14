В Омской области ревнивец, вернувшийся с вахты, до смерти забил жену

14 Нояб. 10:09 2019-11-14T10:09:16+03:00

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Трагедия разыгралась в Омской области. Семейная ссора в р.п. Любинский закончилась убийством. А все началось с того, что 41-летний омич вернулся домой с вахты. От соседей до него дошли слухи, что жена проводила время с другими. Сибиряк пришел в ярость. Семейная ссора закончилась смертью женщины.

- По версии следствия, 10 ноября вернувшийся с вахты мужчина на почве ревности избил свою 39-летнюю сожительницу. Она скончалась через два дня от причиненных ей телесных повреждений, - рассказали подробности в следственном комитете по Омской области.

На сельчанина завели уголовное дело. Он задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU