2019-11-14T08:13:41+03:00
Происшествия

После аварии фуры с хлебовозом омскую трассу завалило хлебом

В соцсетях появились кадры с места ДТП [фото]
Станислав МУХИН
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Всю трассу засыпало хлебом из машины.Всю трассу засыпало хлебом из машины.Фото: ВКонтакте
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Страшная авария произошла на одной из омских трасс. На территории Кормиловского района столкнулись фура и фургон, перевозивший хлеб. Удар был такой силы, что фургончик разорвало. Кабина слетела в кювет, а будка осталась на дороге. Из-за этого всю трассу засыпало хлебом из машины. Фотографии с места ДТП появились в социальных сетях. Омичи активно комментируют эти снимки.

Авария произошла рано утром. К счастью, в ней никто не пострадал. А магазину, в которой везли хлеб, теперь придется, видимо, ждать следующую партию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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