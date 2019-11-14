В омских травмпунктах очереди из-за гололеда

14 Нояб. 07:56 2019-11-14T07:56:56+03:00

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Уже не первый день на дорогах Омска очень скользко. А все из-за ледяного дождя, прошедшего в городе в начале недели. Из-за гололеда очень много пешеходов, которые во время падения получили травмы. Люди с ушибами и переломами массово обращаются в травмпункты Омска. Приток пациентов ощутили на себе уже врачи-травматологи.

- Со вчерашнего дня к нам активно пошли пациенты. Люди падают из-за гололеда - получают повреждения. Обычно это переломы рук. Количество обращений увеличилось на 20–30 % по сравнению с обычными днями, - рассказали в одном из травмпунктах.

Добавим: в мэрии уже заявили, что активно посыпают улицы Омска песко-соляной смесью.

ИСТОЧНИК KP.RU