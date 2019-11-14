2019-11-14T07:14:31+03:00
Общество

Оринтологи просят омичей не спасать лебедя, замеченного на Иртыше

Птица до сих пор не улетела на Юг
Станислав МУХИН
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С необычным вопросом обратилась в администрацию города обеспокоенная омичка. Женщина рассказала, что заметила на Иртыше лебедя, который по каким-то причинам не улетел на Юг. Жители боятся, что река замерзнет и птица погибнет.

Орнитологи успокоили омичей и попросили не помогать пернатому. А главное - птицу не нужно ничем кормить. По словам ученых, нужно просто довериться природе.

- У птиц работает свой внутренний погодный «барометр» и древний «навигатор», который и определяет сформированный тысячелетиями временной маршрут миграции. Нам лучше просто созерцать это уникальное явление животного мира и не вмешиваться в него, решая за птиц их дальнейшую судьбу, - приводят власти слова орнитолога Сергея Соловьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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