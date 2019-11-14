2019-11-14T07:03:33+03:00
Общество

Дорожники заплатят омичке 110 тысяч за падение на тротуаре

Это уже не первый подобный иск от горожан
Станислав МУХИН
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Все случилось на тротуаре около "зебры".Все случилось на тротуаре около "зебры".Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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В очередной раз дорожников наказали за плохо очищенные от снега и наледи улицы. В суд обратилась омичка, упавшая на пешеходном переходе. При этом она получила тяжелую травму. У женщины был перелом левой плечевой кости со смещением. Ей пришлось делать операцию и долго восстанавливаться. После этого она пошла в суд - сибирячка подала иск к бюджетному учреждению «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Истица сумела доказать, что поскользнулась из-за плохо убранной от наледи дороги. Суд в итоге вынес решение взыскать с дорожников 110 тысяч компенсации в пользу жительницы. Они пытались оспорить решение, но в итоге проиграли суд.

Отметим, что омичи регулярно выигрывают суды у дорожников по подобным делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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