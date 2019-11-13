В Омске водитель маршрутки умер прямо за рулем

13 Нояб. 14:28 2019-11-13T14:28:04+03:00

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Трагически закончилась обычная смена для одного из водителей маршрутки. Тело газелиста обнаружили в его машине недалеко от заправки около полуночи. Он работал на маршруте №19 «Поселок Магистральный – ТЭЦ-5». Следов насильственной гибели на теле омича не обнаружили. Жил мужчина в одном из районов области.

На место происшествия сразу же вызвали следователей. Они осмотрели тело и отправили его на экспертизу. Причину смерти определит вскрытие. Водителю маршрутки было 47 лет. Что случилось в тот роковой вечер, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU