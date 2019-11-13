2019-11-13T13:05:50+03:00
Происшествия

Омичам пообещали арктические морозы

На Сибирь надвигается похолодание
Станислав МУХИН
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Идет похолодание.Идет похолодание.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Серьезное похолодание пообещали надвигается на Сибирь. Причем как сообщает Росгидрометеоцентр, регион будет во власти арктических морозов. Именно оттуда надвигается холодный фронт. Не обойдут стороной морозы и Омскую область. Уже с 14 ноября синоптики обещают резкое похолодание.

На этой неделе температура не упадет ниже ...-15. А к выходным вновь потеплеет до 0. Зато с середины следующей недели ожидаются сильные морозы. А 20 ноября в ночные и утренние часы может похолодать даже до ...-25. Зима в Сибири все-таки потихоньку берет свое. Однако снега так и нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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