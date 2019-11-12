Омские власти придумали новый способ борьбы с горе-парковщиками

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-12T13:56:20+03:00

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Власти продолжат борьбу с горе-парковщиками. Только теперь она выходит на новый уровень. Чиновники планируют устанавливать на маршрутки и автобусы специальные камеры фотофиксации нарушений «Паркон». После того, как в его поле зрения попадает нарушитель, владельцу авто приходит по почте штраф. Об этом стало известно на заседании горсовета, где обсуждали вопросы безопасности дорожного движения.

– «Парконы» будут ставить на общественный транспорт и передавать данные в ГИБДД. Есть договоренность с коммерческой компанией, которая станет спонсором, - цитирует директора департамента транспорта Александра Вялкова РИА "Омск-Информ". - Дорожная карта по этому вопросу находится на утверждении в мэрии. Как ее подпишет мэр, мы согласуем вопрос с ГИБДД.

В прошлом году омских автолюбителей за неправильную парковку с помощью камер оштрафовали на 1,8 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU