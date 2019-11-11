В Омске должник, жене которого названивали коллекторы, наказал их на 200 тысяч

СЕГОДНЯ 09:39 2019-11-11T09:39:01+03:00

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Наказал назойливых коллекторов житель Омска. Мужчина взял в долг деньги у одной из фирм микрозаймов. Правда, вовремя вернуть нужную сумму не сумел. И начались звонки. Однако должник оказался юридически подкованным.

- Он направил в компанию отзыв согласия, чтобы при взыскании задолженности осуществлялось взаимодействие с третьими лицами. Тем не менее, представители компании продолжили звонить супруге должника на ее личный и рабочий телефонные номера, что явилось нарушением действующего законодательства, - уточняют в пресс-службе судебных приставов.

Организация была зарегистрирована в Иркутске, поэтому административный протокол рассматривался в районном суде именно этого города. Суд встал на сторону должника и приставов. Так как фирма замечена в подобном нарушении закона не в первый раз, ее оштрафовали сразу на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU