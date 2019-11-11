2019-11-11T09:39:01+03:00
Общество

В Омске должник, жене которого названивали коллекторы, наказал их на 200 тысяч

Он пожаловался на них приставам
Станислав МУХИН
Поделиться:
Омич наказал коллекторов.Омич наказал коллекторов.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Наказал назойливых коллекторов житель Омска. Мужчина взял в долг деньги у одной из фирм микрозаймов. Правда, вовремя вернуть нужную сумму не сумел. И начались звонки. Однако должник оказался юридически подкованным.

- Он направил в компанию отзыв согласия, чтобы при взыскании задолженности осуществлялось взаимодействие с третьими лицами. Тем не менее, представители компании продолжили звонить супруге должника на ее личный и рабочий телефонные номера, что явилось нарушением действующего законодательства, - уточняют в пресс-службе судебных приставов.

Организация была зарегистрирована в Иркутске, поэтому административный протокол рассматривался в районном суде именно этого города. Суд встал на сторону должника и приставов. Так как фирма замечена в подобном нарушении закона не в первый раз, ее оштрафовали сразу на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24