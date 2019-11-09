2019-11-09T07:34:46+03:00
Общество

«Эти траты лягут на плечи родителей»: Депутат пообещал рост поборов в омских садиках

В бюджете на 2020 собираются сократить на 100 млн финансирование детсадов
Станислав МУХИН
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Во время публичных слушаний стало известно об одной очень важной теме. Оказывается, в бюджете на 2020 год власти собираются сократить финансирование дошкольных учреждений. Об этом завил депутат Алексей Ложкин. По его словам, это неизбежно приведет к росту поборов с родителей в омских садиках.

- В Омске сокращается на 100 миллионов финансирование дошкольных учреждений. По решению суда 13 детсадов у нас было закрыто, - сказал Ложкин. - Количество предписаний от надзорных органов не сокращается. И логично, что все это ляжет на родительские плечи и кошелек.

Депутат также заявил, что рапорты чиновников департамента образования о том, что поборов в садиках и школах нет - вранье.

- Когда нам говорят, что в детсадах и школах нет поборов - это вранье. Все родители жалуются. А родители просто переживают за детей, боятся, что это отразится на них, - эмоционально заявил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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