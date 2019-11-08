В омской мэрии объяснили, почему упали новые ограждения вдоль дорог

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-08T15:37:34+03:00

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За последние несколько месяцев почти все магистрали огородили металлическими заборчиками. Омичам объяснили, что это сделано ради их безопасности. Судя по всему, работы очень спешили завершить в срок.

Некоторые ограждения просто поставили к подготовленные лунки в почве, которые позже, видимо, планировали залить бетоном. Но земное притяжение сыграло с чиновниками дурную шутку, и ненадежные конструкции попадали.

Горожане тут же сфотографировали недоразумение и выложили в соцсети. На снимках видно, что заборчики повалились в центре Омска – на пересечении улиц Маршала Жукова и Маяковского, а также вдоль дороги на улице Транссибирской.

В горадминистрации оперативно прокомментировали случившееся.

– Работы по устройству дорожных ограждений на пересечении улиц Маршала Жукова и Маяковского выполняются подрядной организацией ООО «ТАУРУС», на данный момент они не завершены, – заявили в мэрии. – Согласно технологии – сначала устанавливается необходимое количество метров ограждения, а уже потом единовременно основание укрепляется бетоном. Работы продолжаются и в ближайшее время будут завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU