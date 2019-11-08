В омской мэрии объяснили, почему упали новые ограждения вдоль дорог
За последние несколько месяцев почти все магистрали огородили металлическими заборчиками. Омичам объяснили, что это сделано ради их безопасности. Судя по всему, работы очень спешили завершить в срок.
Некоторые ограждения просто поставили к подготовленные лунки в почве, которые позже, видимо, планировали залить бетоном. Но земное притяжение сыграло с чиновниками дурную шутку, и ненадежные конструкции попадали.
Горожане тут же сфотографировали недоразумение и выложили в соцсети. На снимках видно, что заборчики повалились в центре Омска – на пересечении улиц Маршала Жукова и Маяковского, а также вдоль дороги на улице Транссибирской.
В горадминистрации оперативно прокомментировали случившееся.
– Работы по устройству дорожных ограждений на пересечении улиц Маршала Жукова и Маяковского выполняются подрядной организацией ООО «ТАУРУС», на данный момент они не завершены, – заявили в мэрии. – Согласно технологии – сначала устанавливается необходимое количество метров ограждения, а уже потом единовременно основание укрепляется бетоном. Работы продолжаются и в ближайшее время будут завершены.
ИСТОЧНИК KP.RU