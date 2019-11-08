В октябре омичи дышали пылью и сажей

СЕГОДНЯ 14:38 2019-11-08T14:38:45+03:00

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В Обь-Иртышском УГМС подвели итоги проверок воздуха в Омске за прошлый месяц. Всего было взято 6968 проб, в 12 случаях выявили превышение предельно допустимых норм по загрязнению.

В двух случаях было превышено содержание в воздухе взвешенных частиц (пыли, золы, сажи и пр.), в пяти – оксида углерода и оксида азота. В целом уровень загрязнения воздуха был определен как повышенный.

Ситуацию усугубили неблагоприятные метеоусловия - в городе на протяжении 9 дней держалась безветренная погода.

Кроме того, сообщается, что на 11 из 46 промышленных предприятий Омска обнаружены нарушения. Им вынесли предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU