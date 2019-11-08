2019-11-08T14:38:45+03:00
Общество

В октябре омичи дышали пылью и сажей

Ситуацию с загрязнением воздуха усугубила неблагоприятная погода
Анна МИКУЛА
Поделиться:
На 11 из 46 промышленных предприятий Омска обнаружены нарушения.На 11 из 46 промышленных предприятий Омска обнаружены нарушения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Обь-Иртышском УГМС подвели итоги проверок воздуха в Омске за прошлый месяц. Всего было взято 6968 проб, в 12 случаях выявили превышение предельно допустимых норм по загрязнению.

В двух случаях было превышено содержание в воздухе взвешенных частиц (пыли, золы, сажи и пр.), в пяти – оксида углерода и оксида азота. В целом уровень загрязнения воздуха был определен как повышенный.

Ситуацию усугубили неблагоприятные метеоусловия - в городе на протяжении 9 дней держалась безветренная погода.

Кроме того, сообщается, что на 11 из 46 промышленных предприятий Омска обнаружены нарушения. Им вынесли предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В омской мэрии объяснили, почему упали новые ограждения вдоль дорог
В Омской области из-за нарушений при капремонте возбудили уголовное дело
Под Омском у школы обрушился потолок
Омич избил старика из-за 27 рублей
Омичка убила сожителя за жадность
На видео попал момент, как задержанного за угрозу ножом омича сбивает машина
Стало известно, когда в Омске похолодает до -15
Появилось фото, как Владимира Путина встречали в аэропорту Омска
«Авангард» презентовал видео с макетом новой «Арены Омск»
В Омске сняли на видео отъезжающий из Омска кортеж президента
Омского живодера, убившего щенка, отправили в колонию строгого режима
Глава Минэкономразвития РФ Орешкин высказался о пограничных переходах России и Казахстана в Омске
Владимир Путин - в Омске: Форумы России и Казахстана приносят хорошую практическую отдачу
Губернатор Бурков - на Форуме России и Казахстана: Наш сосед обеспечивает четверть торгового оборота Омской области