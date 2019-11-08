В октябре омичи дышали пылью и сажей
В Обь-Иртышском УГМС подвели итоги проверок воздуха в Омске за прошлый месяц. Всего было взято 6968 проб, в 12 случаях выявили превышение предельно допустимых норм по загрязнению.
В двух случаях было превышено содержание в воздухе взвешенных частиц (пыли, золы, сажи и пр.), в пяти – оксида углерода и оксида азота. В целом уровень загрязнения воздуха был определен как повышенный.
Ситуацию усугубили неблагоприятные метеоусловия - в городе на протяжении 9 дней держалась безветренная погода.
Кроме того, сообщается, что на 11 из 46 промышленных предприятий Омска обнаружены нарушения. Им вынесли предупреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU