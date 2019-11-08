В Омской области из-за нарушений при капремонте возбудили уголовное дело
Капремонт домов в этом году проходил не только в Омске, но и в области. Но вот после проверки качества таких работ на многоэтажке на улице Гагарина в Калачинске специалисты обнаружили серьезные нарушения.
Региональный фонд капремонта заключил договор с ООО «Партнер Инвест». По условиям подрядчик обязался обработать кровлю огнезащитным материалом на площади 1340 квадратных метров. Но сделали это лишь частично. Несмотря на это, работы были приняты, и строители получили за них 72 тысячи рублей.
Таким образом установлено, что нерадивый подрядчик подверг опасности здоровье и жизни людей.
– По материалам проверки прокуратуры межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU