2019-11-08T13:17:39+03:00
Общество

В Омской области из-за нарушений при капремонте возбудили уголовное дело

Процесс находится на контроле прокуратуры
Анна МИКУЛА
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Капремонт домов в этом году проходил не только в Омске, но и в области. Но вот после проверки качества таких работ на многоэтажке на улице Гагарина в Калачинске специалисты обнаружили серьезные нарушения.

Региональный фонд капремонта заключил договор с ООО «Партнер Инвест». По условиям подрядчик обязался обработать кровлю огнезащитным материалом на площади 1340 квадратных метров. Но сделали это лишь частично. Несмотря на это, работы были приняты, и строители получили за них 72 тысячи рублей.

Таким образом установлено, что нерадивый подрядчик подверг опасности здоровье и жизни людей.

– По материалам проверки прокуратуры межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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