2019-11-08T12:59:33+03:00
Происшествия

Под Омском у школы обрушился потолок

Все случиолсь в поселке Любинский [фото]
Станислав МУХИН
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Все случилось из-за прорыва трубы.Все случилось из-за прорыва трубы.Фото: ВКонтакте
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Инцидент произошел в одной из школ Омской области. В поселке Любинский в одном из учебных заведений прорвало трубу отопления. Вода хлынула прямо на пол. Но это было лишь полбеды. Из-за потопа намокла штукатурка и на одном из этажей рухнул кусок потолка. Все случилось в коридоре перед классами для занятий. По рассказам очевидцев, они услышали сильный грохот. К счастью, никто не пострадал.

В министерстве образования Омской области уже прокомментировали этот инцидент.

- В настоящее время порыв трубы с горячей водой ликвидирован, на выходных будут окончательно устранены его последствия – приведен в порядок потолок (20 кв. метров) в месте повреждения штукатурного слоя. Никто из обучающихся не пострадал. В понедельник учебные занятия возобновятся. Два дня «вынужденных» каникул впоследствии будут восстановлены, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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