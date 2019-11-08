Под Омском у школы обрушился потолок

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-08T12:59:33+03:00

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Инцидент произошел в одной из школ Омской области. В поселке Любинский в одном из учебных заведений прорвало трубу отопления. Вода хлынула прямо на пол. Но это было лишь полбеды. Из-за потопа намокла штукатурка и на одном из этажей рухнул кусок потолка. Все случилось в коридоре перед классами для занятий. По рассказам очевидцев, они услышали сильный грохот. К счастью, никто не пострадал.

В министерстве образования Омской области уже прокомментировали этот инцидент.

- В настоящее время порыв трубы с горячей водой ликвидирован, на выходных будут окончательно устранены его последствия – приведен в порядок потолок (20 кв. метров) в месте повреждения штукатурного слоя. Никто из обучающихся не пострадал. В понедельник учебные занятия возобновятся. Два дня «вынужденных» каникул впоследствии будут восстановлены, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU