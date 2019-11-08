Омич избил старика из-за 27 рублей

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-08T12:40:04+03:00

Его отправили на два года в колонию особого режиа

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85-летнему жителю Ленинского округа не повезло повстречать на своем пути уголовника. 35-летний детина увязался на улице за незнакомым дедушкой. А перед самым его домом подошел ближе и ударил сзади по голове. Когда потерпевший упал, грабитель обчистил карманы своей жертвы. Правда, «заработок» оказался небогатым – при себе у него было только 27 рублей.

На след негодяя полицейских вывела служебная собака. потерпевший уверенно опознал своего обидчика. А вот тот с трудом вспомнил, что произошло. В момент преступления рецидивист был сильно пьян.

– Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, – сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU