2019-11-08T11:52:55+03:00
Происшествия

Омичка убила сожителя за жадность

Мужчина упрекал даму сердца, что она тратит деньги попусту
Анна МИКУЛА
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Омич скончался от полученных травм.Омич скончался от полученных травм.Фото: Александр ГЛУЗ
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Омич назвал свою 54-летнюю сожительницу транжирой и поплатился за это жизнью. В тот момент женщина как раз готовила на кухне. И бедолага, судя по всему, попал ей под горячую руку.

Рассвирепев, женщина набросилась на него с ножом и нанесла несколько ударов в область лица и груди. Поняв, что натворила она попыталась оказать ему первую помощь. Но потерпевший истек кровью и умер. Теперь ей грозит срок.

– В ходе расследования уголовного дела обвиняемая в инкриминируемом ей преступлении вину не признала, пояснив, что умысла на убийство сожителя она не имела, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Уголовное дело по существу рассматривает Октябрьский районный суд Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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