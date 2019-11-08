2019-11-08T11:34:38+03:00
Происшествия

На видео попал момент, как задержанного за угрозу ножом омича сбивает машина

Мужчина пытался убежать в наручниках [видео]
Станислав МУХИН
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Необычное видео появилось в социальных сетях. На улице Комкова неадекватный омич угрожал продавцам и покупателям ножом. На место происшествия вызвали наряд. Приехавшие сотрудники частной охраны и полиции задержали мужчину. Но сдаваться он и не думал.

В Интернете появился ролик, на котором задержанный пытается скрыться. Сибиряк в наручниках вырвался и побежал через дорогу от полицейских. Правда, скрыться ему помешали застегнутые на руках наручники. На кадрах видно, как беглец врезается в поворачивающую машину. От удара он падает и его тут же повторно задерживают полицейские.

С чем связана агрессия омича в магазине, пока неизвестно.

Задержанного за угрозу ножом омича сбивает машина .

ИСТОЧНИК KP.RU

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