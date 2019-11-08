2019-11-08T10:46:30+03:00
Происшествия

Стало известно, когда в Омске похолодает до -15

На Сибирь надвигается похолодание
Станислав МУХИН
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Регион ждет похолодание.Регион ждет похолодание.Фото: Валерий ШАХОВ
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Никак не наступит зима в Омске. До сих пор льет дождь, а температура никак не может уйти в минусовой значение. Октябрь в регионе тоже выдался аномально теплым. Но, похоже, в ближайшую неделю природа все же возьмет свое. На Сибирь надвигается похолодание.

В Омске выдадутся морозные выходные. Температура днем опустится до ...-8 днем. Ночами и вовсе будет подмораживать до ....-15. Всю следующую неделю характер погоды сильно не изменится. Временами синоптики ожидают сильный ветер и местами снег. Всю неделю в городе будет пасмурно.

Скорее всего, уже на следующей неделю в Омской области ляжет снег. В некоторых северных районах он уже выпал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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