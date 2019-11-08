«Авангард» презентовал видео с макетом новой «Арены Омск»

СЕГОДНЯ 08:25 2019-11-08T08:28:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, накануне в Омске прошел Международный форум приграничных территорий, на который приехали президенты России и Казахстана. К этому событию в Омске приурочили, в том числе долгожданное открытие Хоккейной академии «Авангарда».

Кроме того, омский клуб презентовал видео с новой «Ареной Омск», которую построят на месте разрушенной. В 3D макет выглядит впечатляюще.

Болельщикам обещают построить шестиэтажный стадион общей площадью 60 тысяч квадратных метров. Он сможет вместить 12 тысяч человек. Также предусмотрены многочисленные дополнительные помещения – для музея, заведений общепита, прессы и випов.

На площади в 20 тысяч квадратных метров вокруг появятся парк и парковка на 1200 мест.

Новая Арена в Омске.Видео: vk.com/omsk_live

ИСТОЧНИК KP.RU