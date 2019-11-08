2019-11-08T05:43:15+03:00
Происшествия

Омского живодера, убившего щенка, отправили в колонию строгого режима

Там негодяй проведет 3,5 года
Анна МИКУЛА
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Живодера отправили за решетку на 3,5 года.Живодера отправили за решетку на 3,5 года.
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Летом 32-летний рецидивист из Калачинска освободился из колонии. На этом спокойная жизнь его парализованной тети закончилась. Сначала родственник разорил ее баню – вытащил оттуда котел, который сдал в металлолом.

Потом принес в дом оружие, которое переделал в обрез. А после заготовил наркотики из дикорастущей конопли.

Женщина-инвалид, устав от «подвигов» навязавшегося ей родственника, поняла, что самостоятельно привести его в чувства не сможет, и обратилась за помощью в полицию. Спустя месяц племянник в очередной раз напился и отомстил. Он якобы рассвирипел из-за того, что четырехмесячный щенок тети забрался на его кровать. Мужчина скинул его на пол и начал зверски избивать. Несмотря на мольбы парализованной женщины, он продолжил издеваться над ее питомцем, который впоследствии умер от болевого шока.

Это стало последней каплей. Жестокого уголовника судили сразу по нескольким статьям.

– Он согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке, – рассказали в Калачинском райсуде. – В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел полное признание подсудимым вины и раскаяние, а также активное способствование расследованию преступлений по незаконной переделке и хранению огнестрельного оружия, по незаконному приобретению, хранению без цели сбыта наркотических средств, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников. В качестве обстоятельств, отягчающих наказание, суд признал рецидив совершенных преступлений.

Таким образом, подсудимого признал виновным, частично сложив назначенные наказания, его отправили в колонию строгого режима на 3,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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