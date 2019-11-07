2019-11-07T19:24:30+03:00
Политика

Глава Минэкономразвития РФ Орешкин высказался о пограничных переходах России и Казахстана в Омске

Он заявил, что им нужна модернизация
Станислав МУХИН
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На пленарном заседании XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске стороны обсудили ряд важных для стран вопросов. Одним из самых острых стал - состояние пограничных пунктов на переходах между Россией и Казахстаном. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин уверен: им срочно нужно модернизация. Это может позволить снять очереди на пропускных перегонах.

- Здесь сложилась критическая ситуация - гигантские многочасовые очереди. Переходы работают с двукратной и даже трехкратной перегрузкой. Одним из ключевых элементов должна стать реализация масштабной программы по модернизации пунктов пропуска на всей границе, - сказал Максим Орешкин.

По итогам работы делегаций в Омске Россия и Казахстан подписали концепцию программы приграничного сотрудничества. Документ с российской стороны на Форуме подписал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с казахстанской стороны - министр национальной экономики Руслан Даленов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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