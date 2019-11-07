2019-11-07T18:53:13+03:00
Экономика

Губернатор Бурков - на Форуме России и Казахстана: Наш сосед обеспечивает четверть торгового оборота Омской области

Одной из главных тем стала торговля между странами
Станислав МУХИН
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Областное правительство планирует масштабный проект: по реке начнут возить сибирское зерно в страны Азии.Областное правительство планирует масштабный проект: по реке начнут возить сибирское зерно в страны Азии.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Закончилось пленарное заседание на Форуме России и Казахстана в Омске, где встречались президенты стран Путин и Токаев. Главной темой мероприятия стало обсуждение вопросов приграничной торговли. В ходе заседания выступил и губернатор Омской области Александр Бурков.

- Казахстан занимает лидирующие позиции и обеспечивает четверть внешнеторгового оборота Омской области. В этом году вырос как экспорт – на 23%, так и импорт – на 19%. Внешнеторговые отношения, как вы видите, выстариваются на паритетных началах. Более 90% экспорта Омской области носит несырьевой характер. Мы поставляем котлы и сельхозтехнику (20%), каучук и шины (10,7%), электрооборудование (6%), продовольственные товары (13,9 %), а также зерновые и семена (6%).

Отметим, что теме поставки омского зерна региональное правительство уделяет особое внимание. Готовится масштабный логистический проект, согласно которому сибирское зерно вновь начнут возить по рекам Иртыш и Обь к странам Азии. Ожидается, что это даст дополнительный импульс для развития сельского хозяйства Омской области и других приграничных с Казахстаном регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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