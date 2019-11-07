На видео попало, как по Омску пронесся кортеж с Путиным

СЕГОДНЯ 18:17 2019-11-07T18:24:51+03:00

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Сегодня, 7 ноября, в Омск на международный форум прилетели президенты России и Казахстана. Местным жителям высоких гостей не показали, но горожане умудрились отследить практически каждый их шаг там, где это оказалось возможно.

И это даже несмотря на то, что жильцам домов, расположенных вдоль гостевого маршрута, запретили выходить на балконы. По крайней мере, на такую рекомендацию силовиков пожаловались жители многоэтажек на Красном Пути. Также там не разрешали парковаться.

А водители, ехавшие в шестом часу вечера по Левобережью, при все желании не могли не заметить кортеж, который пронесся из аэропорта в центр города. Видео происходящего уже выложили в соцсети.

Пробки на Левом берегу в Омске.Видео: vk.com/omsk_live

Судя по свидетельству очевидцев, в сопровождении Владимира Путина ехали 22 разных машины, в том числе скорые.

Автомобилисты сняли существенные пробки, которые образовались в этом месте из-за перекрытых дорог, и жаловались, что там массово эвакуировали машины даже с платных стоянок.

Кроме того сообщается, что из-за прилета Путина в Омском аэропорту на сутки перенесли рейс в Тайланд.

Кортеж поехал за президентом..Видео: vk.com/1oomestomska

ИСТОЧНИК KP.RU