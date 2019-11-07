2019-11-07T13:55:10+03:00
Общество

В Следкоме опровергли информацию об исчезновении в Омске 11-летнего ребенка

Как выяснилось, мальчика просто прятали от отца
Анна МИКУЛА
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Как выяснилось, мальчик никуда не пропадал.Как выяснилось, мальчик никуда не пропадал.Фото: "КП" Архив
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Напомним, отряд «Доброспас-Омск» объявил о розыске 11-летнего мальчика. Но, как выяснилось, ребенок никуда не исчезал. Его близкие родственники знают, где он находится.

– Проводится доследственная проверка по заявлению отца 11-летнего жителя города Тюкалинска о противоправных действиях родственников, которые не отдают ему сына, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – По предварительным данным, мальчик никуда не пропадал, а находится у родственников, которые не желают, чтобы мальчик после развода родителей проживал с отцом в другом городе и препятствуют встречам отца с мальчиком. После выяснения всех обстоятельств будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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