В Омске будут судить пьяницу, который сжег чужой дом
26-летнего омича будут судить по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога».
По версии следствия, 16 июня молодой человек пил на территории садоводческого товарищества «Большевичка». Потом зачем-то поджег один из дачных домиков, который полностью выгорел. Также огнем уничтожены и все надворные постройки на территории участка. Виновника поймали и теперь будут судить.
–В результате преступных действий потерпевшему был причинен материальный ущерб в размере более 530 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU