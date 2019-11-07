В Омске будут судить пьяницу, который сжег чужой дом

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-07T08:51:43+03:00

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26-летнего омича будут судить по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога».

По версии следствия, 16 июня молодой человек пил на территории садоводческого товарищества «Большевичка». Потом зачем-то поджег один из дачных домиков, который полностью выгорел. Также огнем уничтожены и все надворные постройки на территории участка. Виновника поймали и теперь будут судить.

–В результате преступных действий потерпевшему был причинен материальный ущерб в размере более 530 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU