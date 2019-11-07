В Омске приведут в порядок рынки

СЕГОДНЯ 07:35 2019-11-07T07:38:04+03:00

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Вслед за городскими магистралями, благоустройством дворов и общественных пространств в Омске решили навести порядок и на рынках. Мэрия уже провела торги по выбору подрядчиков, которые займутся ремонтом.

На Левобережном и Советском рынках работы выполнит компания ООО «Квантор-Строй», на Центральном — «Ремонтно-строительное управление-3», на Ленинском — подрядчик еще определяется.

– На Советском рынке отремонтируют рыбный отдел, мясные прилавки с заменой полимерного покрытия, оборудуют моечную, — рассказал генеральный директор МП «Муниципальные рынки» Александр Алгазин. — На Левобережном рынке отремонтируют несколько помещений, цокольный этаж, помещение по разделке мяса, установят пандусы, три холодильные камеры. На Ленинском рынке запланирована замена полимерного покрытия мясных прилавков, оборудована новая моечная, ремонт тамбура с улицы Рождественского.

Самое большое преображение ждет здание Центрального рынка. На цокольном этаже отремонтируют систему холодного водоснабжения, проходной коридор к грузовым лифтам, помещение у лифтов, гардеробную, лестничный марш от цокольного до первого этажа. На первом этаже ремонт коснется мясных прилавков, стен торгового зала и лестничного марша с первого на второй этаж. Кроме того, подрядчик отремонтирует погрузочную эстакаду, навес, крыльцо, кровлю над лабораторией и установит пандусы.

По условиям контракта, все работы необходимо завершить за оставшиеся до нового года два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU