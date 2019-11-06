2019-11-06T09:27:00+03:00
Происшествия

Омский Следком проверит сауну, где клиенты чуть заживо не сварились в кипятке

По мнению потерпевших, ЧП случилось из-за халатности персонала
Анна МИКУЛА
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В инциденте разбирается Следственный комитет.В инциденте разбирается Следственный комитет.Фото: "КП" Архив
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ЧП случилось в одной из саун Омска, куда отмечать семейный праздник пришли родители с детьми. Внезапно все помещение залило кипятком. Посетителям пришлось самим искать запасной выход. По их словам, персонал заведения начал действовать только, когда клиенты уже самостоятельно смогли выбраться на улицу. По заверению представителей сауны, никто в результате происшествия не пострадал. А вот посетители заявили, что получили ожоги.

– По предварительным данным, ночью 4 ноября 2019 года в сауне «Берлога» из-за прорыва трубы с кипятком пострадали посетители, которым из-за бездействия администрации заведения пришлось самим эвакуировать детей через окно (дети не пострадали), – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки действиям сотрудников сауны будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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