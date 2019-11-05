В Омске будут судить братьев Кролевец, которые отмывали через свой банк миллиарды

СЕГОДНЯ 13:06 2019-11-05T13:06:34+03:00

За пять лет родственники через свой банк обналичили миллиарды рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Омске завершено расследование уголовного дело в отношении братьев Кролевец. По данным следствия, юрист Василий Кролевец создал организованную преступную группу, в которую вовлек своих братьев – юриста Ивана и экономиста Алексея. За пять лет – вплоть до 2015 года, когда их накрыли с поличным сотрудники УФСБ – через свой банк они отмыли суммы, которые исчисляются миллиардами рублей.

За свои услуги они брали один процент от суммы, которую помогали обналичить. В общей сложности таким способом они «заработали» 63 млн рублей. Полученные деньги родственники тратили на покупку элитной недвижимости в Омске, дорогие машины и яхту.

– В ходе следствия обвиняемые вину не признали, однако следствием были получены объективные доказательства, изобличающие обвиняемых в преступлении, в том числе заключения более 40 бухгалтерских экспертиз, материалы уголовного дела составили 250 томов, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Уголовное дело будет направлено в суд.

По статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере) подельникам грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU