На бульваре Мартынова в Омске зальют каток

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-05T12:49:48+03:00

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Накануне события, к которому готовились последние несколько месяцев, – международного форума России и Казахстана – Оксана Фадина проверила, как выглядят воздушные ворота Омска. В аэропорту открыли новую парковку, а вдоль дороги, ведущей в город, высадили деревья.

Мэр подвела итоги того, что успели сделать. И подчеркнула, что благоустроенные пространства останутся омичам и после форума.

– В этом году у нас сюрприз, связанный с Театральной площадью, – рассказала Оксана Фадина. – Будем «прикармливать» это место и для нас, и для гостей – поставим туда главную елку. Чтобы была возможность не только ехать далеко в парк, но и погулять в центре. А на бульваре Мартынова под перголой хотим залить каток. Работы еще очень много, и вся она с перспективой. Форум позволил нам проверить свои силы и показал, что мы можем работать в команде с коллегами из облправительства очень оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU