Стало известно, зачем в Омск прилетали военные самолеты
Сразу два военных самолета ИЛ-76 совершили посадку на специальном аэродроме Омск-Северный. Данные о прилете спецбортов можно сделать на основе системы Флайтрадар24, которая показывает маршруты всех самолетов в небе. Самолеты приземлились около 16 часов 4 ноября.
Как стало известно "Комсомолке", спецбортом в Омск привезли оборудование для проведения Форума Межрегионального Сотрудничества России и Казахстана. А также знаменитый лимузин Владимира Путина - "Аурус". Президент неизменно передвигается на нем во всех поездках - даже заграничных. В Омске главу государства ждут во второй день проведения Форума - 7 ноября.
Известно, что Владимир Путин выступит в Конгрес-холле, где пройдет мероприятие, а также посетит открытие музея "Эрмитаж-Сибирь" в историческом здании страхового общества "Саламандра". Кроме того, по информации "Комсомолки", примет участие президент и в открытии хоккейной академии "Авангарда".
ИСТОЧНИК KP.RU