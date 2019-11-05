Стало известно, зачем в Омск прилетали военные самолеты

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-05T08:41:03+03:00

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Сразу два военных самолета ИЛ-76 совершили посадку на специальном аэродроме Омск-Северный. Данные о прилете спецбортов можно сделать на основе системы Флайтрадар24, которая показывает маршруты всех самолетов в небе. Самолеты приземлились около 16 часов 4 ноября.

Как стало известно "Комсомолке", спецбортом в Омск привезли оборудование для проведения Форума Межрегионального Сотрудничества России и Казахстана. А также знаменитый лимузин Владимира Путина - "Аурус". Президент неизменно передвигается на нем во всех поездках - даже заграничных. В Омске главу государства ждут во второй день проведения Форума - 7 ноября.

Известно, что Владимир Путин выступит в Конгрес-холле, где пройдет мероприятие, а также посетит открытие музея "Эрмитаж-Сибирь" в историческом здании страхового общества "Саламандра". Кроме того, по информации "Комсомолки", примет участие президент и в открытии хоккейной академии "Авангарда".

ИСТОЧНИК KP.RU