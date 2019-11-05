Омичи жалуются на некачественный ремонт фасада многоэтажки

СЕГОДНЯ 06:43 2019-11-05T06:46:22+03:00

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В Омске с горем пополам завершается ремонт фасадов гостевого маршрута. Но даже там, где успели все сделать до начала российско-казахстанского форума, у жителей есть вопросы к качеству работ.

– Дом, в котором я живу, находящийся ул. Ленина, 43, попал под программу ремонта в рамках гостевого маршрута президентов России и Республики Казахстан, – рассказывает местная жительница. – Согласно смете, которую нам предоставили для ознакомления, было выделено почти 2 млн рублей из федерального бюджета. При том, что наш дом был в принципе не в самом худшем состоянии, оцените качество работ подрядчика. По паспорту объекта, начало работ указано 1.06, но приступили лишь в конце августа, а под конец срока все делалось как попало. Снимали старый слой краски «абы как», шпаклевали, грунтовали тоже, окрашено все криво, все линии кривые, неаккуратные, целостность лепнины нарушена. Нам испортили все окна, отмыть их невозможно от бетона и краски, а мы поставили их абсолютно новые этой весной. Висящие провода вдоль фасада дома вместо того, чтобы безопасно скрутить и закрепить, сочли необходимым закрасить в цвет и тем самым замаскировать.

Также омичка пожаловалась, что часто видела рабочих, задействованных в ремонте, пьяными. Вероятно, поэтому с их легкой руки у здания изменился адрес – теперь это не дом 43, а 4Э. Жильцы недоумевают, что с этим делать и куда обращаться с претензиями.

ИСТОЧНИК KP.RU