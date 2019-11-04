2019-11-04T10:49:49+03:00
Общество

В Омске перекрыли часть Юбилейного моста

И неожиданно начали укладывать асфальт в минусовую температура [фото]
Станислав МУХИН
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Асфальт укладывают на перекрестке улиц Партизанская и Ленина.Асфальт укладывают на перекрестке улиц Партизанская и Ленина.Фото: ВКонтакте
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Вовсю идет подготовка к XVI Форуму Межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Жители с удивлением обнаружили, что к Юбилейному мосту стянули огромное количество дорожной техники. При этом часть моста перекрыли - пешеходную его часть с одной из сторон. Там начали вешать новую иллюминацию в виде звезд вдоль дороги. Правда, многие жители игнорируют запрет и продолжают там ходить.

К тому же коммунальщики принялись за укладку нового асфальта на перекрестке улиц Ленина и Партизанская. Омичей это удивило, ведь на в городе стоит минусовая температура. И это дорожникам еще повезло, что не выпал первый снег.

Любопытно, что асфальт начали укладывать в том же самом месте, где его заменили ровно год назад при открытии моста после реконструкции. Юбилейный мост заработал 3 ноября 2018 года.

Добавим, что Форум пройдет в Омске 6 и 7 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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