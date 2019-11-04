Омская журналистка восхитила наставников в шоу «Голос»

СЕГОДНЯ 07:40 2019-11-04T07:40:44+03:00

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Настоящий фурор в эфире популярного шоу Первого канала «Голос» произвела омичка Полина Тырина. 27-летняя сибирячка закончила журфак ОмГУ имени Достоевского, но сейчас живет в Нур-Султане. Полина не работала по профессии, а всю свою жизни посвящает музыке, которой занимается с 7 лет.

Во время выступления перед наставниками «Голос» омичка спела романс «Не уходи, побудь со мной». Девушка играла при этом на гитаре и получила похвалу всех наставников. В особом восторге был Константин Меладзе, в команду которого и пошла Полина.

- Вы так убедительно и адресно пели, что я искренне воспринял это как обращение к себе. Спасибо вам, - сказал Меладзе.

ИСТОЧНИК KP.RU