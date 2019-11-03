В Омской области пропали две девочки
13-летняя Анжелика Миронова и 17-летняя Светлана Гаан накануне ушли из воспитательного учреждения в Большереченском районе. Где сейчас находятся девочки, сотрудники детдома не знают. Они обратились в заявлением об их исчезновении в полицию.
Приметы Анжелики: рост 164–170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза темные, волосы прямые темные. Была одета в куртку и брюки черного цвета.
Приметы Светланы: рост 158 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы прямые темные. Была одета в куртку и брюки черного цвета, белые кеды. При себе имела черный рюкзак. Если вы располагаете информацией о местонахождении подростков, сообщите по тел.: 79-33-88, 02.
ИСТОЧНИК KP.RU