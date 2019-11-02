2019-11-02T09:14:06+03:00
Происшествия

«Она сказала, что ей 12 лет, но я не поверил»: Омский насильник-педофил заявил, что с пострадавшим ребенком все было по обоюдному согласию

Сначала он во всем сознался, но потом передумал и отказался от первоначальных показаний
Анна МИКУЛА
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Соломин уже сидел за изнасилование.Соломин уже сидел за изнасилование.
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Напомним, эта история произошла в конце лета. К девочке, шедшей рано утром по улице Завертяева, подъехала «Газель». «Добрый» дядя-водитель поинтересовался, куда она направляется и предложил подвезти. Маша (имя изменено) сказала, что ей надо к бабушке. Поскольку идти было далеко, с радостью согласилась и доверчиво села в салон. Только вот увез ее 35-летний Павел Соломин не по тому адресу, который назвала девочка, а в лес за городом, где трижды изнасиловал.

На след извращенца правоохранители смогли выйти, просмотрев записи с камер наблюдения на дороге. По «Газели» вычислили и водителя. После экспертизы выяснилось, что биологические следы на одежде пострадавшей принадлежат ему. Его причастность к этому тяжкому преступлению подтвердила и проверка на детекторе лжи.

Как рассказала «Комсомолке» официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова, сначала он под тяжестью предъявленных ему доказательств во всем сознался, но потом передумал и отказался от первоначальных показаний.

Как выяснилось, Соломин уже был судим за изнасилование. Он отбыл в колонии 4,5 года. И, видимо, поразмыслив на досуге в СИЗО, решил, что не хочет больше возвращаться за решетку. Он придумал новую версию – с ребенком у него все произошло по обоюдному согласию.

– Она сказала, что ей 12 лет, но я не поверил, – заявил на допросе отморозок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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