В Омске при ремонте фасада разбился рабочий

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-01T13:38:26+03:00

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Инцидент произошел еще 30 октября. Но о нем стало известно только накануне. С лесов на фасаде дома на улице Лобкова, 3 сорвался рабочий.

Как стало известно «Комсомолке», мужчина работал без страховки и упал с 5-метровой высоты. В ночь на 31 октября его привезли в БСМП-1 с переломом позвоночника и тазовых костей. Медики сообщили о поступившем пациенте в полицию.

Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU