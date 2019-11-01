2019-11-01T11:03:29+03:00
Общество

Вице-мэр Омска рассказал, на что пойдут 500 млн с транспортного налога

Доходы бюджета превысят 22 млрд.
Станислав МУХИН
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О расходах городской казны рассказал на своей пресс-конференции вице-мэр Омска. В этом году доходная часть бюджета составит около 22 миллиардов. Городская казна дополнительно получит более 500 миллионов после того, как в омском правительстве решили половину средств с транспортного налога отдать городу. Эти деньги мэрия решила потратить на ремонт дорог, благоустройство, сферу образование и ЖКХ.

- Эти отчисления со следующего года фактически пополнят городской бюджет, благодаря перераспределению поступлений в дорожный фонд, и составят порядка 525 миллионов рублей. Они будут направлены на софинансирование очередного этапа реализации национальных проектов — «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Формирование комфортной городской среды», «Образование», «Жилище», «Демография», - сказал вице-мэр Богдан Масан.

8 ноября в горсовете пройдут публичные слушания бюджета на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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