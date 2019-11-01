2019-11-01T09:15:03+03:00
Происшествия

В Омске будут судить мошенника, создавшего поддельный сайт по продаже одежды

Он получал предоплату за заказы и исчезал
Анна МИКУЛА
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22-летний омич создал в интернете сайт, через который можно было приобрести одежду. обувь и аксессуары.22-летний омич создал в интернете сайт, через который можно было приобрести одежду. обувь и аксессуары.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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22-летний омич создал в интернете сайт, через который можно было приобрести одежду. обувь и аксессуары. Доверчивые покупатели перечисляли ему предоплату товара на указанный счет, но заказанных вещей так и не получали. «Продавец» попросту переставал выходить на связь. От аферы пострадали 16 человек, потерявшие в общей сложности более 350 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого,его задержали и будут судить.

– В ходе следствия обвиняемым возмещено более 290 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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