В Омске будут судить мошенника, создавшего поддельный сайт по продаже одежды
22-летний омич создал в интернете сайт, через который можно было приобрести одежду. обувь и аксессуары. Доверчивые покупатели перечисляли ему предоплату товара на указанный счет, но заказанных вещей так и не получали. «Продавец» попросту переставал выходить на связь. От аферы пострадали 16 человек, потерявшие в общей сложности более 350 тысяч рублей.
Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого,его задержали и будут судить.
– В ходе следствия обвиняемым возмещено более 290 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU