Омичей стали возить в маршрутках по 20 рублей

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-31T09:11:59+03:00

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Продолжается чехарда с оплатой проезда в омских маршрутках. После введения электронной системы расчета на какие только хитрости не идут водители. У пассажиров часто отказываются принимать банковскую и льготные карты. Все потому, что эти деньги напрямую идут владельцу маршрута. Сами же шоферы хотят зарабатывать здесь и сейчас. Поэтому уговаривают пассажиров расплачиваться наличными. Обычно это происходит по вечерам и не на сильно загруженных маршрутах. О ситуации на маршруте №64 рассказывает РИА Омск-Информ.

- Двадцать рублей возьму, если дашь наличные. По карте 25 рублей будет. Сэкономишь! – обращался ко всем пассажиров газелист.

ИСТОЧНИК KP.RU