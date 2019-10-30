Омский подросток, защищая отца, напал на брата с топором
44-летний житель села Глухониколаевка Нижнеомского района выпивал вместе со своим 28-летним пасынком. В какой-то момент мужчины повздорили и младший из родственников напал на старшего.
Свидетелем потасовки стал 15-летний родной сын потерпевшего. Подросток схватил топор и начал бить им по голове обидчика своего отца.
– Мужчины с тяжелыми травмами были госпитализированы, до настоящего времени проходят стационарное лечение, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU