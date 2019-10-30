2019-10-30T10:05:08+03:00
Происшествия

Омский подросток, защищая отца, напал на брата с топором

В результате пострадавший получил тяжелые травмы
Анна МИКУЛА
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В обстоятельстве случившегося сейчас разбирается Следственный комитет.В обстоятельстве случившегося сейчас разбирается Следственный комитет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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44-летний житель села Глухониколаевка Нижнеомского района выпивал вместе со своим 28-летним пасынком. В какой-то момент мужчины повздорили и младший из родственников напал на старшего.

Свидетелем потасовки стал 15-летний родной сын потерпевшего. Подросток схватил топор и начал бить им по голове обидчика своего отца.

– Мужчины с тяжелыми травмами были госпитализированы, до настоящего времени проходят стационарное лечение, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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