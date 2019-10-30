В Омске массово проверяют грузовики и автобусы
Вероятно, мероприятие решили провести перед российско-казахстанским форумом
Фото: vk.com/55gibdd
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Сотрудники омской ГИБДД решили проверить транспорт в городе.
– На территории областного центра омские госавтоинспекторы проводят сплошные проверки по выявлению правонарушений среди водителей пассажирского транспорта и большегрузных автомобилей, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Омской области. – Напоминаем всем водителям, что строгое соблюдение Правил дорожного движения – залог вашей безопасности.
Известно также, что мероприятие будет идти весь день. Вероятно, его решили провести перед российско-казахстанским форумом, запланированным на 7 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU