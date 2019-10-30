2019-10-30T08:35:29+03:00
Происшествия

В Омской области автобус сбил мужчину

54-летнего пешехода с травмами увезли в больницу
Анна МИКУЛА
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В результате происшествия 54-летнего потерпевшего с травмами увезли в больницу.В результате происшествия 54-летнего потерпевшего с травмами увезли в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 29 октября, в 19.15 в Тюкалинске.

– Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» 35-летний мужчина, двигаясь по улице Ленина города Тюкалинска со стороны улицы Кооперативной в направлении улицы Л. Марацевича в районе № 61, допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части без цели ее перехода, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате происшествия 54-летнего потерпевшего с травмами увезли в больницу. В салоне автобуса в момент ДТП пассажиров не было. В причинах и обстоятельствах происшествия сейчас разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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