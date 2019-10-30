В Омской области автобус сбил мужчину
Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 29 октября, в 19.15 в Тюкалинске.
– Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» 35-летний мужчина, двигаясь по улице Ленина города Тюкалинска со стороны улицы Кооперативной в направлении улицы Л. Марацевича в районе № 61, допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части без цели ее перехода, – сообщает пресс-служба областного УМВД.
В результате происшествия 54-летнего потерпевшего с травмами увезли в больницу. В салоне автобуса в момент ДТП пассажиров не было. В причинах и обстоятельствах происшествия сейчас разбирается полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU