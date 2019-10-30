Омский журналист отсудил в ЕСПЧ 2 тысячи евро за статью с критикой Полежаева

СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-30T07:01:28+03:00

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Статья 14-летней давности стала предметом разбирательств в Европейском суде по правам человека. В 2005 году омский журналист Георгий Бородянский, известный своими оппозиционными взглядами, написал критическую публикацию о деятельности тогда еще губернатора Леонида Полежаева. Материал он озаглавил так: «Папа Омский, или колокол в маске».

Леонид Константинович на материал обиделся и подал иски в суд. Сначала издание и Бородянского обязали выплатить 150 тысяч моральной компенсации и опубликовать опровержение. Весной 2008 года суд уменьшил эту сумму до 100 тысяч.

Все это время Бородянский добивался отмены этого решения. В итоге дошел до ЕСПЧ. В своей жалобе журналист сетовал, что вердикты российских судов ограничили его право на свободу выражения мнений. А оно гарантировано Европейской конвенцией по правам человека. В итоге ЕСПЧ встал на сторону Бородянского. Европейский суд обязал РФ выплатить Бородянскому 1160 евро в качестве материального ущерба, а также 1000 евро в качестве компенсации нематериального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU