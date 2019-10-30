В минстрое омичам отказали вернуть автобус №36

СЕГОДНЯ 04:46 2019-10-30T04:46:56+03:00

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На проблему пожаловались жители пригородного поселка Новоомский. Они жаловались, что после отмены автобуса №36 добираться до города стало сложнее. Поэтому в обращении к чиновникам они попросили его вернуть. Существующая альтернативная автобусу маршрутка №120 не справляется с потоком пассажиров.

Стал известен ответ чиновников. В региональном минстрое, который отвечает за пригородные автобусы, отметили: автобус №36 никогда не ходил до самого поселка. И дали понять омичам: возвращать его никто не будет. Но пообещали подумать, как увеличить вместительность маршруток. В них пока можно рассчитываться за проезд только наличными.

- Министерством совместно с перевозчиком прорабатывается вопрос увеличения вместимости подвижного состава, обслуживающего маршрут № 120, - рассказали в ведомстве. - К настоящему времени проведена замена 3 автобусов с общей вместимостью 18 мест на транспортные средства с общей вместимостью 20 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU