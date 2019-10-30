2019-10-30T04:46:56+03:00
Общество

В минстрое омичам отказали вернуть автобус №36

Но пообещали увеличить вместительность маршрутки
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

На проблему пожаловались жители пригородного поселка Новоомский. Они жаловались, что после отмены автобуса №36 добираться до города стало сложнее. Поэтому в обращении к чиновникам они попросили его вернуть. Существующая альтернативная автобусу маршрутка №120 не справляется с потоком пассажиров.

Стал известен ответ чиновников. В региональном минстрое, который отвечает за пригородные автобусы, отметили: автобус №36 никогда не ходил до самого поселка. И дали понять омичам: возвращать его никто не будет. Но пообещали подумать, как увеличить вместительность маршруток. В них пока можно рассчитываться за проезд только наличными.

- Министерством совместно с перевозчиком прорабатывается вопрос увеличения вместимости подвижного состава, обслуживающего маршрут № 120, - рассказали в ведомстве. - К настоящему времени проведена замена 3 автобусов с общей вместимостью 18 мест на транспортные средства с общей вместимостью 20 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омский журналист отсудил в ЕСПЧ 2 тысячи евро за статью с критикой Полежаева
Омские пожарные спасли из огня собаку
Омича задержали за серию налетов на кредитные организации в Екатеринбурге
В Омске из-за вспышки менингита школу закрыли на карантин
Россети Сибирь: противостоим непогоде
Водитель, во второй раз переехавший тарчанина и скрывшийся, был пьян
На видео попало, как спасатели снимают с дерева зачем-то забравшегося туда омича
«Меркурий» обнаружил фальшивую красную икру
В Омске будут судить продавщицу, которая пыталась дать взятку полицейскому
Жительницу Омской области, которую увезли на машине, никто не похищал
В Омске на праздники отменят три электрички
В Омске будут судить еще одну начальницу почты, обвиненную в краже
Омичи отсудили полмиллиона за испорченный отдых
30 октября состоится «прямая телефонная линия» для кадастровых инженеров
Ростелеком в Омске продал более 600 сим-карт для онлайн-касс
В Таре машины дважды переехали пешехода
В сети появился поддельный сайт Омской филармонии