2019-10-29T13:16:11+03:00
Общество

В Омске из-за вспышки менингита школу закрыли на карантин

Там раньше времени начались каникулы
Станислав МУХИН
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Карантин начнется с 30 октября.Карантин начнется с 30 октября.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Вспышку менингита зафиксировали в школе №32, которая расположена в Советском округе. Достоверно известно о трех случаях выявленного заболевания. Их обнаружили у детей разных возрастов. В учебное заведение уже приезжали специалисты департамента образования и Роспотребнадзора. Со всех общественных мест в школе взяты смывы. По нашей информации, следов инфекции в них не обнаружено.

Тем не менее, для учащихся начальных классов объявили карантин с 30 октября. Такое решение приняло руководство школы. Дети уйдут на каникулы на неделю раньше планируемых сроков. Ожидается, что занятия начнутся 11 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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