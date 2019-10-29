2019-10-29T07:59:55+03:00
Происшествия

Омичка чуть не лишила жилья соседа, пообещав избавить его от проблем с оплатой коммуналки

Как только доверчивый мужчина переписал на нее квартиру, она попыталась его выселить
Анна МИКУЛА
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Неприятность приключилась с жителем Ленинского округа. Мужчина долгое время нигде не работал и сильно выпивал. Последним и решила воспользоваться его соседка. «Сердобольная» женщина то и дело угощала непутевого приятеля спиртным. А потом решила «помочь» ему с долгами по коммуналке, которые мужчина накопил. Она начала его стращать: могут отобрать квартиру. Чтобы этого не произошло предложила переписать жилье на нее.

Как только доверчивый сосед оформил договор купли-продажи, приятельницу как подменили. Она заявила, что квартира теперь принадлежит ей и потребовала освободить ее.

– Суд первой инстанции, оценивая представленные доказательства, указал, что финансовых средств, достаточных для приобретения квартиры, у соседки и членов ее семьи не имелось. Решением суда в удовлетворении требований о выселении отказано, при этом суд признал договор купли-продажи недействительным, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Предприимчивая «владелица» чужого жилья пыталась оспорить это решение, но суд высшей инстанции оставил его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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