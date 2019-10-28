В центре Омска произошла авария с маршруткой

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-28T13:43:51+03:00

В результате ДТП пострадал один человек

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Серьезная авария произошла напротив Омского горсовета. Лоб в лоб столкнулись маршрутка № 410 и автомобиль «Пежо». От удара пострадали оба транспортных средства, а у легковушки даже вытек антифриз.

– В результате ДТП пассажир автомобиля «Пежо» – женщина 1968 г.р. – доставлена в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – В момент происшествия в салоне пассажирского автобуса находились 9 пассажиров. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU