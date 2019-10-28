2019-10-28T05:54:40+03:00
Происшествия

В Омске пьяный водитель снес коляску с ребенком и попытался скрыться с места аварии

Его помогли задержать очевидцы
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне днем на улице Мамина-Сибиряка. Пьяный 42-летний мужчина на «девятке» ехал в сторону улицы Энтузиастов. В этот момент дорогу по пешеходному переходу пыталась перейти мама с дочкой. Водитель даже не затормозил и снес коляску, в которой находилась малышка. Поняв, что натворил, попытался скрыться с места происшествия, но его задержали очевидцы

–В результате ДТП девочка доставлена в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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