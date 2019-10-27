Омичи обсуждают «всадника на единороге», переходившего дорогу

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-27T10:12:57+03:00

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Очень необычную картину наблюдали омичи недалеко от цирка. Там всадник прямо на коне пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Причем самое любопытное, что наездник зачем-то приделал рог на лбу лошади. Но у автора фото вопросы вызвал совсем другой момент.

- На пешеходном переходе в Омске был замечен всадник на "единороге". Нарушил ли правила наездник? - написал он под фото в социальных сетях.

Фото активно обсуждают омичи и соревнуются в остроумии. Многие недоумевают, зачем казак приделал коню рог. И, кажется, сибиряки нашли разгадку. Один из жителей выложил снимок этого самого коня с искусственным рогом. Он служит, видимо, для украшения, а эта лошадь катает детей на площади у цирка. Судя по всему, всадник как раз направлялся к месту работы необычного коня.

ИСТОЧНИК KP.RU