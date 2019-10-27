Омичи обсуждают «всадника на единороге», переходившего дорогу
Очень необычную картину наблюдали омичи недалеко от цирка. Там всадник прямо на коне пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Причем самое любопытное, что наездник зачем-то приделал рог на лбу лошади. Но у автора фото вопросы вызвал совсем другой момент.
- На пешеходном переходе в Омске был замечен всадник на "единороге". Нарушил ли правила наездник? - написал он под фото в социальных сетях.
Фото активно обсуждают омичи и соревнуются в остроумии. Многие недоумевают, зачем казак приделал коню рог. И, кажется, сибиряки нашли разгадку. Один из жителей выложил снимок этого самого коня с искусственным рогом. Он служит, видимо, для украшения, а эта лошадь катает детей на площади у цирка. Судя по всему, всадник как раз направлялся к месту работы необычного коня.
ИСТОЧНИК KP.RU