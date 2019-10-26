2019-10-26T11:07:51+03:00
Общество

Стало известно, когда заработает фенольный завод, против которого выступили омичи

Это случится уже в этом году
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Продолжают бурлить страсти вокруг строительства фенольного завода в Омске. Названа дата его запуска. Как стало известно, производство заработает уже до конца года на базе предприятия "Омский каучук", которое входит в ГК "Титан".

В компании утверждают, что после взрыва в цеху в 2014 году они существенно модернизировали производство и якобы оно стало более экологичным. Количество вредных выбросов, как утверждают в компании, снижено в 4 раза.

Напомним, что многие омичи против этого цеха. В интернете даже собирают подписи к петиции, которая призывает власти отказаться от фенолового предприятия.

- Попадая на кожу, фенол очень быстро всасывается даже через неповрежденные участки и уже через несколько минут начинает воздействовать на ткани головного мозга, - описывают свои опасения авторы петиции. - Сначала возникает кратковременное возбуждение, а потом и паралич дыхательного центра. Даже при воздействии минимальных доз фенола наблюдается чихание, кашель, головная боль, головокружение, бледность, тошнота, упадок сил.

Ранее поддержал запуск фенольного цеха и не увидел в нем ничего страшного министр омского здравоохранения Дмитрий Вьюшков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске маршрутку №272 от микрорайона Входной продлят до Меги
В центре Омска ночью в массовом ДТП разбились 4 машины
Секретарь Совбеза Патрушев признал непростую ситуацию с выбросами в Омске
От омичей ждут идей, как благоустроить Зеленый Остров
На совещании в Омске Патрушев рассказал о предотвращении в Сибири 4 террактов
Омич предложил омичке проводить ее до дома, а потом ограбил
Омский водитель снес на зебре троих пешеходов
В Омске закрашивают граффити возле Дома актера
Омская силачка Лейла Амирбекян попала в «Книгу рекордов России»
В Омской области уже неделю ищут пропавшую пожилую женщину
Омичей предупредили о штормовом ветре
Tele2 позаботилась о здоровье
«Росводоканал Омск» модернизирует ключевые объекты
Омич хотел купить коллекционную игру, но просто лишился денег
Эксперты Федеральной кадастровой палаты ответили на вопросы владельцев жилья
Россети Сибирь представит достижения в цифровой трансформации на международном форуме в Омске
Омичи везут из заграницы крокодилов, кастеты и море алкоголя
250-тысячный абонент «Газпром межрегионгаз Омск» получил подарок
Компания «ОмскРТС» подвела итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2019 года
Стало известно, когда в Омске снова потеплеет до +11
Стало известно, какие заграничные рейсы запустят из Омска
На окраине Омска в аварии с автокраном погиб водитель «Волги»
Омичка вступила в наследство и заплатила 600 тысяч долга за свою мать
Глава Росприроднадзора: Свалку в Советском округе Омска нужно ликвидировать!