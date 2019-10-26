Стало известно, когда заработает фенольный завод, против которого выступили омичи
Продолжают бурлить страсти вокруг строительства фенольного завода в Омске. Названа дата его запуска. Как стало известно, производство заработает уже до конца года на базе предприятия "Омский каучук", которое входит в ГК "Титан".
В компании утверждают, что после взрыва в цеху в 2014 году они существенно модернизировали производство и якобы оно стало более экологичным. Количество вредных выбросов, как утверждают в компании, снижено в 4 раза.
Напомним, что многие омичи против этого цеха. В интернете даже собирают подписи к петиции, которая призывает власти отказаться от фенолового предприятия.
- Попадая на кожу, фенол очень быстро всасывается даже через неповрежденные участки и уже через несколько минут начинает воздействовать на ткани головного мозга, - описывают свои опасения авторы петиции. - Сначала возникает кратковременное возбуждение, а потом и паралич дыхательного центра. Даже при воздействии минимальных доз фенола наблюдается чихание, кашель, головная боль, головокружение, бледность, тошнота, упадок сил.
Ранее поддержал запуск фенольного цеха и не увидел в нем ничего страшного министр омского здравоохранения Дмитрий Вьюшков.
ИСТОЧНИК KP.RU